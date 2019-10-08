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الأرصاد تنبّه "مكة المكرمة" و"تبوك" من حالة ماطرة تتواصل للمساء

الدفاع المدني دعا إلى اتباع التعليمات الصادرة وأخذ الحيطة والحذر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب؛ وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: (أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، وميسان)؛ مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء هذا اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميعَ لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع.

ونبّهت الأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وبيّنت الهيئة أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظات: (البدع، وتيماء، وحقل، وضباء) تستمر حتى الـ9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأرصاد أمطار حالة الطقس مكة المكرمة تبوك أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبّه "مكة المكرمة" و"تبوك" من حالة ماطرة تتواصل للمساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب؛ وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: (أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، وميسان)؛ مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء هذا اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميعَ لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع.

ونبّهت الأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وبيّنت الهيئة أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظات: (البدع، وتيماء، وحقل، وضباء) تستمر حتى الـ9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
11:29 AM

الأرصاد تنبّه "مكة المكرمة" و"تبوك" من حالة ماطرة تتواصل للمساء

الدفاع المدني دعا إلى اتباع التعليمات الصادرة وأخذ الحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب؛ وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: (أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، وميسان)؛ مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء هذا اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميعَ لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنيةً السلامة للجميع.

ونبّهت الأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وبيّنت الهيئة أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظات: (البدع، وتيماء، وحقل، وضباء) تستمر حتى الـ9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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