آلاف السودانيين يتظاهرون في عدة مدن للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة قتلة المحتجين

حملوا الأعلام وصور الضحايا

تظاهر الآلاف من السودانيين، اليوم (الاثنين) في العاصمة وأحيائها من جديد ضد الانقلاب العسكري، الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان قبل ثلاثة أشهر، في خضم محاولات أمريكية وأممية للوساطة بين المدنيين والعسكريين.

وتجمع آلاف المتظاهرين في مسيرة إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم، كما خرج محتجون إلى شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة؛ للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن مقتل المتظاهرين، الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات ضد الانقلاب وقد بلغ عددهم 73 شخصًا على الأقل، وفقاً لـ"فرانس 24".

وفي ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة على بعد 186 كيلو مترًا جنوب الخرطوم، تجمع حوالي ثلاثة آلاف شخص في وسط المدينة يحملون أعلام السودان وصور الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات، وهتف المتظاهرون "لا لحكم العسكر"، و"مدنية قرار الشعب".

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وعنف منذ الانقلاب، الذي أطاح خلاله "البرهان" بالمدنيين، الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.