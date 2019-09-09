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"الخدمة المدنية": الأحد 22 سبتمبر إجازة والعودة للعمل الثلاثاء

لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين

قالت وزارة الخدمة المدنية اليوم إن يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية؛ لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين.

تفصيلاً، قالت الوزارة: وفقاً لما نصّت عليه المادة (١٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في #الخدمة_المدنية؛ سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية؛ لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين.

وبذلك تكون العودة للعمل يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر.

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"الخدمة المدنية": الأحد 22 سبتمبر إجازة والعودة للعمل الثلاثاء
سبق

قالت وزارة الخدمة المدنية اليوم إن يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية؛ لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين.

تفصيلاً، قالت الوزارة: وفقاً لما نصّت عليه المادة (١٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في #الخدمة_المدنية؛ سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية؛ لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين.

وبذلك تكون العودة للعمل يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
03:50 PM

"الخدمة المدنية": الأحد 22 سبتمبر إجازة والعودة للعمل الثلاثاء

لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
17,058

قالت وزارة الخدمة المدنية اليوم إن يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية؛ لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين.

تفصيلاً، قالت الوزارة: وفقاً لما نصّت عليه المادة (١٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في #الخدمة_المدنية؛ سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية؛ لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين.

وبذلك تكون العودة للعمل يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر.

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