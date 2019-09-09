"الخدمة المدنية": الأحد 22 سبتمبر إجازة والعودة للعمل الثلاثاء
لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين
قالت وزارة الخدمة المدنية اليوم إن يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية؛ لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين.
تفصيلاً، قالت الوزارة: وفقاً لما نصّت عليه المادة (١٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في #الخدمة_المدنية؛ سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية؛ لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين.
"الخدمة المدنية": الأحد 22 سبتمبر إجازة والعودة للعمل الثلاثاء
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-09-09
قالت وزارة الخدمة المدنية اليوم إن يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية؛ لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين.
تفصيلاً، قالت الوزارة: وفقاً لما نصّت عليه المادة (١٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في #الخدمة_المدنية؛ سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية؛ لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين.
وبذلك تكون العودة للعمل يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
03:50 PM
"الخدمة المدنية": الأحد 22 سبتمبر إجازة والعودة للعمل الثلاثاء
لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين
قالت وزارة الخدمة المدنية اليوم إن يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية؛ لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين.
تفصيلاً، قالت الوزارة: وفقاً لما نصّت عليه المادة (١٢٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في #الخدمة_المدنية؛ سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية؛ لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة #اليوم_الوطني يوم الاثنين.