أرقام رسمية.. دبي تفقد 400 ألف سائح سعودي في عام 2019

الرقم انخفض إلى 1،6 مليون

كشفت بيانات صادرة من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عن أعداد السياح السعوديين الذين زاروا دبي خلال 2019، ووصلوا إلى نحو 1.6 مليون زائر يشكّلون 9.6 بالمائة من مجمل عدد الزوار للإمارة الذين بلغ عددهم 16.73 مليون زائر.



وأوضحت البيانات أن أعداد الزوار من المملكة لدبي تراجع في 2019 بنسبة 20 ‎%‎ قياسًا بنحو مليوني زائر بنهاية عام 2018، وأن تلك الأعداد لا تشمل زائري الإمارات الأخرى من السعوديين الذين لم يسجلوا مبيتًا لليلة واحدة أو أكثر في فنادق دبي.



وبحسب البيانات: لا تتضمن تلك الأعداد المقيمين في المملكة الذين تتيح لهم دبي زيارتها بإجراءات ميسرة وتأشيرات إلكترونية.



وأسهمت المبادرات الحكومية، لاسيما فيما يتعلق بإعفاء الأسواق الرئيسة مثل السوق الصيني من الحصول على التأشيرات بشكل كبير، في دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم دراسة الفرص الاستثمارية بالإمارة.



وتفوقت دبي على العديد من العواصم العالمية في جاذبيتها الاستثمارية، لا سيما في القطاع الفندقي؛ حيث سجلت مستويات قياسية وضعتها في مصافّ أهم الأسواق العالمية بالتزامن مع ارتفاع نسب الإشغال.



يذكر أن دبي تعمل لتحقيق الرؤية الاستراتيجية السياحية بالوصول إلى 20 مليون سائح، وإضافة 36 ألف غرفة إلى محفظتها الفندقية لتصل إلى 140 ألف غرفة بحلول 2020.