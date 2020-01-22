النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أرقام رسمية.. دبي تفقد 400 ألف سائح سعودي في عام 2019

الرقم انخفض إلى 1،6 مليون

كشفت بيانات صادرة من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عن أعداد السياح السعوديين الذين زاروا دبي خلال 2019، ووصلوا إلى نحو 1.6 مليون زائر يشكّلون 9.6 بالمائة من مجمل عدد الزوار للإمارة الذين بلغ عددهم 16.73 مليون زائر.

وأوضحت البيانات أن أعداد الزوار من المملكة لدبي تراجع في 2019 بنسبة 20 ‎%‎ قياسًا بنحو مليوني زائر بنهاية عام 2018، وأن تلك الأعداد لا تشمل زائري الإمارات الأخرى من السعوديين الذين لم يسجلوا مبيتًا لليلة واحدة أو أكثر في فنادق دبي.

وبحسب البيانات: لا تتضمن تلك الأعداد المقيمين في المملكة الذين تتيح لهم دبي زيارتها بإجراءات ميسرة وتأشيرات إلكترونية.


وأسهمت المبادرات الحكومية، لاسيما فيما يتعلق بإعفاء الأسواق الرئيسة مثل السوق الصيني من الحصول على التأشيرات بشكل كبير، في دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم دراسة الفرص الاستثمارية بالإمارة.

وتفوقت دبي على العديد من العواصم العالمية في جاذبيتها الاستثمارية، لا سيما في القطاع الفندقي؛ حيث سجلت مستويات قياسية وضعتها في مصافّ أهم الأسواق العالمية بالتزامن مع ارتفاع نسب الإشغال.

يذكر أن دبي تعمل لتحقيق الرؤية الاستراتيجية السياحية بالوصول إلى 20 مليون سائح، وإضافة 36 ألف غرفة إلى محفظتها الفندقية لتصل إلى 140 ألف غرفة بحلول 2020.

دبي السياح السعوديين

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

اعلان
أرقام رسمية.. دبي تفقد 400 ألف سائح سعودي في عام 2019
سبق

كشفت بيانات صادرة من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عن أعداد السياح السعوديين الذين زاروا دبي خلال 2019، ووصلوا إلى نحو 1.6 مليون زائر يشكّلون 9.6 بالمائة من مجمل عدد الزوار للإمارة الذين بلغ عددهم 16.73 مليون زائر.

وأوضحت البيانات أن أعداد الزوار من المملكة لدبي تراجع في 2019 بنسبة 20 ‎%‎ قياسًا بنحو مليوني زائر بنهاية عام 2018، وأن تلك الأعداد لا تشمل زائري الإمارات الأخرى من السعوديين الذين لم يسجلوا مبيتًا لليلة واحدة أو أكثر في فنادق دبي.

وبحسب البيانات: لا تتضمن تلك الأعداد المقيمين في المملكة الذين تتيح لهم دبي زيارتها بإجراءات ميسرة وتأشيرات إلكترونية.


وأسهمت المبادرات الحكومية، لاسيما فيما يتعلق بإعفاء الأسواق الرئيسة مثل السوق الصيني من الحصول على التأشيرات بشكل كبير، في دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم دراسة الفرص الاستثمارية بالإمارة.

وتفوقت دبي على العديد من العواصم العالمية في جاذبيتها الاستثمارية، لا سيما في القطاع الفندقي؛ حيث سجلت مستويات قياسية وضعتها في مصافّ أهم الأسواق العالمية بالتزامن مع ارتفاع نسب الإشغال.

يذكر أن دبي تعمل لتحقيق الرؤية الاستراتيجية السياحية بالوصول إلى 20 مليون سائح، وإضافة 36 ألف غرفة إلى محفظتها الفندقية لتصل إلى 140 ألف غرفة بحلول 2020.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
06:06 PM

أرقام رسمية.. دبي تفقد 400 ألف سائح سعودي في عام 2019

الرقم انخفض إلى 1،6 مليون

A A A
خالد خليل - الرياض
4
4,901

كشفت بيانات صادرة من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عن أعداد السياح السعوديين الذين زاروا دبي خلال 2019، ووصلوا إلى نحو 1.6 مليون زائر يشكّلون 9.6 بالمائة من مجمل عدد الزوار للإمارة الذين بلغ عددهم 16.73 مليون زائر.

وأوضحت البيانات أن أعداد الزوار من المملكة لدبي تراجع في 2019 بنسبة 20 ‎%‎ قياسًا بنحو مليوني زائر بنهاية عام 2018، وأن تلك الأعداد لا تشمل زائري الإمارات الأخرى من السعوديين الذين لم يسجلوا مبيتًا لليلة واحدة أو أكثر في فنادق دبي.

وبحسب البيانات: لا تتضمن تلك الأعداد المقيمين في المملكة الذين تتيح لهم دبي زيارتها بإجراءات ميسرة وتأشيرات إلكترونية.


وأسهمت المبادرات الحكومية، لاسيما فيما يتعلق بإعفاء الأسواق الرئيسة مثل السوق الصيني من الحصول على التأشيرات بشكل كبير، في دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم دراسة الفرص الاستثمارية بالإمارة.

وتفوقت دبي على العديد من العواصم العالمية في جاذبيتها الاستثمارية، لا سيما في القطاع الفندقي؛ حيث سجلت مستويات قياسية وضعتها في مصافّ أهم الأسواق العالمية بالتزامن مع ارتفاع نسب الإشغال.

يذكر أن دبي تعمل لتحقيق الرؤية الاستراتيجية السياحية بالوصول إلى 20 مليون سائح، وإضافة 36 ألف غرفة إلى محفظتها الفندقية لتصل إلى 140 ألف غرفة بحلول 2020.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,205
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,126
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,561
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,209

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة