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أهالي الليث يطالبون بزيادة عدد مراكز لقاح كورونا

واحد فقط يخدم 150 ألف نسمة والجديدة تنهي المعاناة

اشتكى أهالي محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة من قلة مراكز تلقي لقاح كورونا.

وقال الأهالي إن المحافظة تعتمد على المركز الصحي بمحافظة الليث وهو المركز الوحيد الذي يؤدي هذه الخدمة لأكثر من 150 ألف نسمة، مع تزايد الطلبات للحصول على اللقاح في ظل عدم وجود مراكز أخرى تقلل من الضغط الكبير على المركز الوحيد.

وأضاف الأهالي: إن الكثير من المواطنين والمقيمين يضطرون للسفر بعائلاتهم إلى المحافظات والمناطق القريبة مثل جدة ومكة والقنفذة وأضم وميسان وبعض المراكز مثل الجرين والحجرة والشعراء بمنطقة الباحة، مؤكدين أن المعاناة مازالت موجودة.

وأشار الأهالي إلى أن قرار زيادة عدد مراكز اللقاح مسألة بسيطة ولا تحتاج إلا لتعميم عاجل من أصحاب الصلاحية بزيادة المراكز، لتكون موزعة في شمال وجنوب وشرق المحافظة لتساهم في حل معاناة المواطنين والمقيمين بشكل نهائي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهالي الليث يطالبون بزيادة عدد مراكز لقاح كورونا
سبق

اشتكى أهالي محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة من قلة مراكز تلقي لقاح كورونا.

وقال الأهالي إن المحافظة تعتمد على المركز الصحي بمحافظة الليث وهو المركز الوحيد الذي يؤدي هذه الخدمة لأكثر من 150 ألف نسمة، مع تزايد الطلبات للحصول على اللقاح في ظل عدم وجود مراكز أخرى تقلل من الضغط الكبير على المركز الوحيد.

وأضاف الأهالي: إن الكثير من المواطنين والمقيمين يضطرون للسفر بعائلاتهم إلى المحافظات والمناطق القريبة مثل جدة ومكة والقنفذة وأضم وميسان وبعض المراكز مثل الجرين والحجرة والشعراء بمنطقة الباحة، مؤكدين أن المعاناة مازالت موجودة.

وأشار الأهالي إلى أن قرار زيادة عدد مراكز اللقاح مسألة بسيطة ولا تحتاج إلا لتعميم عاجل من أصحاب الصلاحية بزيادة المراكز، لتكون موزعة في شمال وجنوب وشرق المحافظة لتساهم في حل معاناة المواطنين والمقيمين بشكل نهائي.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
08:48 PM

أهالي الليث يطالبون بزيادة عدد مراكز لقاح كورونا

واحد فقط يخدم 150 ألف نسمة والجديدة تنهي المعاناة

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عوض الفهمي - الليث
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اشتكى أهالي محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة من قلة مراكز تلقي لقاح كورونا.

وقال الأهالي إن المحافظة تعتمد على المركز الصحي بمحافظة الليث وهو المركز الوحيد الذي يؤدي هذه الخدمة لأكثر من 150 ألف نسمة، مع تزايد الطلبات للحصول على اللقاح في ظل عدم وجود مراكز أخرى تقلل من الضغط الكبير على المركز الوحيد.

وأضاف الأهالي: إن الكثير من المواطنين والمقيمين يضطرون للسفر بعائلاتهم إلى المحافظات والمناطق القريبة مثل جدة ومكة والقنفذة وأضم وميسان وبعض المراكز مثل الجرين والحجرة والشعراء بمنطقة الباحة، مؤكدين أن المعاناة مازالت موجودة.

وأشار الأهالي إلى أن قرار زيادة عدد مراكز اللقاح مسألة بسيطة ولا تحتاج إلا لتعميم عاجل من أصحاب الصلاحية بزيادة المراكز، لتكون موزعة في شمال وجنوب وشرق المحافظة لتساهم في حل معاناة المواطنين والمقيمين بشكل نهائي.

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