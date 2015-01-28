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"العسومي" يبحث مع سفير المملكة بجيبوتي العمل المشترك بين البرلمانية العربية

زار القرية السعودية للاجئين اليمنيين في "أبخ"

التقى رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، في جيبوتي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، وذلك خلال الزيارة التي قام بها والوفد المرافق له اليوم لمقر سفارة المملكة بالعاصمة جيبوتي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مدى أهمية العمل العربي المشترك بين أجهزة البرلمانات العربية.

وزار "العسومي" يوم أمس، برفقة رئيس البرلمان الوطني الجيبوتي محمد علي حميد، القرية السعودية للاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العسومي" يبحث مع سفير المملكة بجيبوتي العمل المشترك بين البرلمانية العربية
سبق

التقى رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، في جيبوتي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، وذلك خلال الزيارة التي قام بها والوفد المرافق له اليوم لمقر سفارة المملكة بالعاصمة جيبوتي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مدى أهمية العمل العربي المشترك بين أجهزة البرلمانات العربية.

وزار "العسومي" يوم أمس، برفقة رئيس البرلمان الوطني الجيبوتي محمد علي حميد، القرية السعودية للاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
11:38 PM

"العسومي" يبحث مع سفير المملكة بجيبوتي العمل المشترك بين البرلمانية العربية

زار القرية السعودية للاجئين اليمنيين في "أبخ"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جيبوتي
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التقى رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، في جيبوتي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، وذلك خلال الزيارة التي قام بها والوفد المرافق له اليوم لمقر سفارة المملكة بالعاصمة جيبوتي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مدى أهمية العمل العربي المشترك بين أجهزة البرلمانات العربية.

وزار "العسومي" يوم أمس، برفقة رئيس البرلمان الوطني الجيبوتي محمد علي حميد، القرية السعودية للاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي.

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