أسعار فلكية لتذاكر دبي من السعودية في عيد الفطر والسياحية بـ 5 آلاف ريال.. هنا التفاصيل

يقول توفيق أبو الوفا من العربية لخدمات المسافرين إن أسعار تذاكر دبي ارتفعت بشكل كبير للغاية بسبب زيادة الطلب على السفر من قِبل العائلات والأفراد في إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات بنسب تصل إلى 128.5 % على أساس سنوي، الأمر الذي دفع شركات الطيران لرفع ضريبة وقود الطائرات على التذاكر.