أسعار فلكية لتذاكر دبي من السعودية في عيد الفطر والسياحية بـ 5 آلاف ريال.. هنا التفاصيل

شهدت أسعار تذاكر الطيران لشركات الطيران من المملكة إلى دبي خلال الفترة المقبلة ارتفاعًا كبيرًا وبنسب تصل إلى ضعفي السعر العادي لتلامس سعر الدرجة السياحية حاجز خمسة آلاف ريال ودرجة الأعمال 10 آلاف ريال.
يقول توفيق أبو الوفا من العربية لخدمات المسافرين إن أسعار تذاكر دبي ارتفعت بشكل كبير للغاية بسبب زيادة الطلب على السفر من قِبل العائلات والأفراد في إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات بنسب تصل إلى 128.5 % على أساس سنوي، الأمر الذي دفع شركات الطيران لرفع ضريبة وقود الطائرات على التذاكر.
وقال عبدالرزاق الزهراني مدير عام شركة نادي المسافر إن مستويات الطلب على السفر لدبي تعد الأعلى خلال الأعوام الماضية وهو ما تسبب في الارتفاع الجنوني لأسعار تذاكر دبي وللأسف الأسعار قابلة للزيادة بسبب كثرة الطلب من الأشخاص الذين لم يسافروا خارج المملكة منذ بداية جائحة الكورونا.
ولفت الزهراني إلى أن دبي نجحت في توفير منتج سياحي متنوع يلبي رغبات الأفراد والعائلات كما أن هناك وجهات مثل شرم والقاهرة ظهرت في القائمة أيضًا.