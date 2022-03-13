ارتفاع هيستيري... الغرفة الفندقية في دبي والقاهرة ب"4 آلاف ريال "والمالديف وشرم "البديل الارخص"

سجلت اسعار الغرف الفندقية في عطلة الربيع الحالية التى بدات من 10 مارس 2022 ارتفاعا كبيرا حيث شهدت فنادق القاهرة ذات الخمس نجوم ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الغرف الفندقية تجاوز 100%، حيث وصلت الأسعار إلى ما يلامس 4000 ريال في الليلة الواحدة بالضريبة وسجل فندق سانت ريجينس بالقاهرة 4010 ريال لليلة الواحدة بينما ارتفعت اسعار الفنادق الاخرى المطلة على النيل، مثل الريتز كارلتون النيل والفورمونت سيتي والإنتركوننتال سميراميس وسوفيتيل وهيلتون رمسيس وماريوت الزمالك ونايل تاورز
اما دبي فتخطت ايضا أسعار الغرف الفندقية خمس نجوم 4 آلاف ريال سعودي، وربما أكثر في فنادق الادرس بوليفارد والعنوان مما مهّد لتكون فنادق دبي الأغلى على الإطلاق خلال الفترة القادمة، وتخطى سعر الغرفة الفندقية في دبي ما يساوي 3 ليالٍ في المالديف لأول مرة، حيث وصل سعر الليلة الواحدة في بعض فنادق المالديف 700 ريال كما ظهرت اسعار فنادق بانكوك 1200 ريال في عطلة الربيع وشرم الشيخ لم تتخط الاسعار الالف ريال
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية عمر العلي: إن ارتفاع وتيرة الانتعاش السياحي بدبي وزيادة الطلب من الشاقاء السعوديين تسبب في ارتفاع حجم المعاملات بنسبة كبيرة للغاية ومع مواكبة شهر مارس الذي يشهد فعاليات متعددة لاكسبو بدبي ادى الى ارتفاع اسعار الغرف الفندقية مقارنةً بعام 2021 .
من ناحيته قال محمد الحاج حسين مدير عام فندق نوفتيل مثلث جميرا ان الوجهات السياحية الإماراتية شكلت خياراً أول للسائح السعودي هذا العام حيث بلغ عدد الزوار السعوديين الى دبي نحو 525 ألف زائر خلال 5 اشهر فقط بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مضيفا ان السوق السعودي جاء في اهم خمسة اسواق مصدر لسلياح الى دبي والامارات بشكل عام
مشيراً إلى أن أهمية الزائر السعودي تبرز في القدرة الشرائية التي يتمتع بها وارتفاع متوسط عدد الليالي الفندقية الذي يتخطة 5 ليالي فيما ان المتوسط العالمي 3. ليال