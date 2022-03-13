ارتفاع هيستيري... الغرفة الفندقية في دبي والقاهرة ب"4 آلاف ريال "والمالديف وشرم "البديل الارخص"

من ناحيته قال محمد الحاج حسين مدير عام فندق نوفتيل مثلث جميرا ان الوجهات السياحية الإماراتية شكلت خياراً أول للسائح السعودي هذا العام حيث بلغ عدد الزوار السعوديين الى دبي نحو 525 ألف زائر خلال 5 اشهر فقط بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مضيفا ان السوق السعودي جاء في اهم خمسة اسواق مصدر لسلياح الى دبي والامارات بشكل عام