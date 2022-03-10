الجوازات السعودية.. 15 دولة ممنوع السفر إليها حتى الآن منها "تركيا ولبنان".. وهذه القائمة

وقالت الجوازات في تغريدتها: "مرحبًا بك، الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام،، الصومال، أفغانستان، فنزويلا. نسعد بك".