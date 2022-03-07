الجوازات توضح حقيقة عودة استخدام الهوية الوطنية للسفر لدول الخليج

رفعت وزارة الداخلية الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وضمن القرار عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية أو فحص بي سي آر قبل القدوم إلى المملكة مع إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة ويشترط فقط التامين الطبي.
وضمن عديد من الاسئلة الموجهة الى الجوازات السعودية عبر منصتها الرسمية في موقع "تويتر" عن إمكانية السفر الآن بالهوية الوطنية بين دول الخليج، وخاصة بعد القرارات التي تقضي برفع القيود.
وردت الجوازات السعودية بأن جواز السفر هو المسموح به حالياً للسفر بين دول الخليج، مؤكدة استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية مؤقتاً من وإلى المملكة للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنه يلزم استخدام جواز السفر للتنقل.