الجوازات توضح حقيقة عودة استخدام الهوية الوطنية للسفر لدول الخليج

وضمن عديد من الاسئلة الموجهة الى الجوازات السعودية عبر منصتها الرسمية في موقع "تويتر" عن إمكانية السفر الآن بالهوية الوطنية بين دول الخليج، وخاصة بعد القرارات التي تقضي برفع القيود.