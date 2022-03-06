"الطيران المدني" يلزم جميع الناقلات برد قيمة الحجر المؤسسي للمسافرين

كما شددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يُعدُّ مخالفة صريحة لتوجيهات الحكومية، وسوف تُتخذ الإجراءات كافة ضد الناقلات المخالفة للقرار، وتحميلهم المسؤولية المترتبة على ذلك.