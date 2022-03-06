"الطيران المدني" يلزم جميع الناقلات برد قيمة الحجر المؤسسي للمسافرين

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني توجيهها لجميع الناقلات العامة بمطارات السعودية بضرورة إعادة رسوم باقات الحجر المؤسسي للمسافرين القادمين إلى السعودية الذين حجزوها مسبقًا؛ وذلك بعد قرار وزارة الداخلية بإلغاء الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على المسافرين القادمين إلى السعودية.
جاء ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية رفع تعليق القدوم المباشر إلى السعودية، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى السعودية والمغادرة منها.
واشترطت الهيئة العامة للطيران المدني على القادمين إلى السعودية بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في السعودية.
كما شددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يُعدُّ مخالفة صريحة لتوجيهات الحكومية، وسوف تُتخذ الإجراءات كافة ضد الناقلات المخالفة للقرار، وتحميلهم المسؤولية المترتبة على ذلك.