"المنسف والفسيخ والجريش والهريس والمشغوثة" أكلات تزين موائد السعوديين في أول أيام عيد الفطر المبارك

تقع في شرق المملكة، وتأتي حلوى الهريس الشرقاوي، وهو الأشهر، وتقدم عقب صلاة العيد، ومن أهم الأطباق الشعبية في كل من الدمام والأحساء والقطيف؛ حيثُ يشكل طبقًا حارًّا وغنيًّا بالمواد الغذائية، وفي صباح العيد تقوم الأسر بإعداده. ومن الأطباق الشعبية أيضًا خبز التاوة، وخاصة في منطقة القطيف، ومن الأطباق الحلوة التي يتم إعدادها في المناسبات والأعياد العصيدة والكليجة والممروس.