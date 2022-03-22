"الميموني": "السميط " شيب رأسي بإفريقيا وأرفض مشاركة المشاهير في رحلاتي

وعن والده قال "الميموني " إنه كان من أكبر الشعراء في الجزيرة العربية تعلمت منه الكثير كل ما تفوه به والدي من شعر كان حكمة أو فائدة لذلك كان يعطينا دروساً غير مباشرة وما زلنا حتى الآن نتعلمها من قصائده.