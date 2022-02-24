"باسل طلال": 180 يوماً ونُدشن المقر الإقليمي لراديسون العالمية بالرياض

كشف المدير الإقليمي لمجموعة فنادق راديسون في المملكة العربية السعودية والكويت والمشرق العربي باسل طلال، أنه لم يتبق سوى 180 يومًا على تدشين المقر الإقليمي لراديسون العالمية بالرياض.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى "وجهة الغد" في الأحساء؛ حيث أكد على توسيع راديسون نطاق عملياتها في المملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية، والعمل من أجل دعم وزارة السياحة في الترويج للمنطقة لتصبح وجهة سياحية بارزة، مع التركيز بشكلٍ أساسي على مبدأ الاستدامة ومزاولة الأعمال المسؤولة وتوفير فرص العمل.

ولفت طلال إلى التوسع الكبير لمجموعة فنادق راديسون في المنطقة الشرقية من خلال سبعة فنادق ومنتجعات ووحدات فندقية، بالإضافة إلى الافتتاحات المُستقبلية مثل فندق راديسون بلو الأحساء، ومنتجع راديسون بلو الخبر العزيزية.

وأشار إلى تعيين فنادق راديسون أول امرأة سعودية بمنصب مدير عام في إطار مبادرتها المستمرة لدعم تقلد النساء مناصب قيادية، بالإضافة إلى تدشين مبادرات تنمية رأس المال البشري وبرنامج قادة المستقبل السعودي، وبرنامج منح الشهادات المهنية لعددٍ من المناصب الفندقية.

وأوضح طلال أن افتتاح مقر إقليمي لمجموعة فنادق راديسون في الرياض سيكون بعد 180 يومًا، وتحديد قرب نهايات هذا العام؛ التزامًا منها بتوسيع محفظة فنادق راديسون في المملكة؛ حيث تضُم أكبر عدد من الفنادق في المنطقة.

وبين التزام المجموعة بالترويج لوجهة الأحساء التي تمتاز بأهمية ثقافية وبيئية، وتحتضن أكبر واحة أشجار النخيل في العالم المدرجة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر افتتاح فندق راديسون بلو الأحساء بحلول مطلع العام 2024؛ لدعم الجهود المبذولة في سبيل تعزيز قطاع السياحة في المنطقة.