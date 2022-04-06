بالصور "السيح" أجمل مناطق المملكة البرية.. كشتات ورحلات وتشكيلات صخرية

رصد أحد المصورين منطقة السيح بمحافظة الوجه بعدسة كاميرته باعتبارها من بين أجمل المناطق البرية في المحافظة.
ويقول المصور محمد الشريف الذي التقط عديد الصور المذهلة "ستشاهد إبداع الخالق بالتشكيلات الصخرية في المنطقة، والتي رسمتها عوامل التعرية" وفق الـ سي إن إن.
وينصح الشريف بزيارة المنطقة بسبب تميزها بوجود ظل دائم، وأرضية ترابية ناعمة.
وتتميز منطقة السيح بتنوع تضاريسها وتحديدًا جبل لبن الذي يعد من المعالم الجبلية الخلابة ويفضل زيارتها نهارًا خلال فصل الشتاء، وليلاً خلال فصل الصيف.
ومن بين الأساسيات التي يحضرها الأشخاص عادة إلى رحلاتهم البرية هي الخيام، ومعدات الطبخ، ومعدات الصيد لممارسة هواياتهم المتنوعة، والكاميرات لتوثيق رحلاتهم.
وينصح الشريف جميع محبي السياحة الفلكية بزيارة المنطقة في فصل الصيف للاستمتاع بمشاهدة المجرة.
وهناك عديد من المناطق البرية في المحافظة، والتي تُعرف بتضاريسها المتنوعة وتتميز المحافظة بوجود أماكن كثيرة للتنزه خلال فصل الشتاء، كمنطقة أبو العجاج والسلع، ومنطقة جبل رال، وغيرها.
ويزور منطقة السيح عادة جميع محبي الرحلات والكشتات ورياضة المشي على الأقدام بسبب تنوع الجبال فيها.
وتأتي تسميتها بسبب وجودها على هضبة مرتفعة على البحر الأحمر في الشمال الغربي من شبه الجزيرة العربية.