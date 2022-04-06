بالصور "السيح" أجمل مناطق المملكة البرية.. كشتات ورحلات وتشكيلات صخرية

ومن بين الأساسيات التي يحضرها الأشخاص عادة إلى رحلاتهم البرية هي الخيام، ومعدات الطبخ، ومعدات الصيد لممارسة هواياتهم المتنوعة، والكاميرات لتوثيق رحلاتهم.