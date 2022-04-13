بالصور.. "عيون جازان" و"مرزوكة" أفضل الأماكن العلاجية في الشرق الأوسط

واختارت المجلة أيضًا "رمال مرزوكة" في المغرب، وهي إحدى بوابات الصحراء في شرق المغرب، ومن أغنى الأماكن البيئية، وتضم تنوعًا جغرافيًا من الكثبان الرملية ومزارع النخيل ومسارات الرحلات، مما جعلها مزارًا سياحيًا واستشفائيًا، كما تشتهر كذلك بالحمامات الرملية وخصائصها العلاجية للعديد من الأمراض الجلدية والروماتيزم، وأمراض العمود الفقري وتيبس العضلات.