بالصور.. مملكة "الماترهورن" الأوروبية تفتح أبوابها للسعوديين بلا تلوث ولا ضجيج

تقع قرية الماترهورن الجبلية الأكثر شعبية في العالم وسط جبال الألب الأوروبية النابضة بالحياة، ويرجع تاريخها إلى أكثر من 500 سنة مضت.
وتؤدي كل الطرق بالقرية مباشرة إلى عالم جبلي آمن، ولكنه بري على سفح جبل ماترهورن العريق.. إنها زيرمات القرية السويسرية الحالمة، والتي تمتلك أعلى محطة للتلفريك في أوروبا على ارتفاع 740 قدمًا، مع إطلالة بانورامية فريدة من نوعها على امتداد 360 درجة، بالإضافة إلى 14 من أكبر الأنهار الجليدية في جبال الألب.
ويحيط بالقرية 38 جبلاً إيطاليًا وفرنسيًا وسويسريًا يزيد ارتفاعها على 4000 متر، وتمتاز المدينة بطبيعة خلابة ومعالم مميزة لا مثيل لها في العالم، بالإضافة إلى أنها قرية بلا تلوث؛ إذ لا يُسمح باستخدام السيارات العادية، ويُسمح فقط بالسيارات أو الحافلات التي تعمل بالكهرباء النقي أو العربات التي تجرها الأحصنة في التنقل داخلها.
يعد هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 4000 متر من أشهر الأماكن السياحية في زيرمات بسويسرا والعالم، وأكثرها من حيث التصوير والدعاية، وصورته على أغلفة أشهر أنواع الشوكولاته السويسرية.
ويعرض متحف الجبل الأكواخ والأواني وغيرها من أساليب المعيشة التي كانت متبعة قديماً في القرية، كما يعرض مجموعة من النباتات والحيوانات التي تشتهر بها البيئة الطبيعية هناك، وسترى هناك أيضًا الأدوات التي كان يتم استعمالها في الماضي في تسلق الجبل.
يقام لنوع غريب من الماعز السويسري اسمه البلاكنيك لونه أبيض وأسود وله قرنان طويلان، ويصطفون سائرين معلقين في رقابهم أجراسًا لها شكل وطَنِين مميزان في منتصف القرية، وتحديدًا في شارع الباهنهوف بجوار محطة القطار.
هو وادٍ صخري تسببت حجارته وصخوره في عمل اختناقات للمياه التي تمر به مكونة مشاهد طبيعية ساحرة مع النباتات الخضراء الجميلة المنتشرة في الوادي يأتي للتنزه فيها وتصويرها الآلاف من السياح حول العالم، ولمزيد من الانبهار والمتعة قم بزيارتها خلال نصف شهر سبتمبر، وتحديدًا خلال ساعات العصر؛ حيث تتلون المياه مع أشعة الشمس المنعكسة عليها باللون الأزرق الفيروزي.
هو عبارة عن تلفريك يصل بين قمتي جبلي ماترهورن وغلاسير باراديس؛ إذ إن ارتفاع الأخير يقترب أيضًا من 4000 متر ليصبح أعلى تلفريك في أوروبا بأكملها، لذا سوف تستمتعون كثيراً بركوبه ورؤية مناظر بانورامية من أعلى لنحو 38 قمة من جبال الألب ومنها أعلى قممه المونت بلاك.
كما يوجد في الأعلى مجموعة من المطاعم والمقاهي وقاعة سينما للترفيه ولا أجمل، بالإضافة لوجود أعلى قصر جليدي في العالم منحوت تحت 15 مترًا من الجليد، وعند السفح في الأسفل لا تنسَ زيارة أكبر وأعلى منطقة تزلج على الجليد في أوروبا، وهي مفتوحة طوال العام حتى في الصيف.
يبلغ قمته حوالي 3000 متر، ويمكنك زيارته من خلال القطار المسنن أحد أقدم شبكات القطارات في سويسرا؛ حيث يوفر لك جولة رائعة على الجبل بما يحيطه من مساحات خضراء وقمم جبلية؛ إذ يقوم بالصعود إليه، ويمكنك من خلال نوافذ القطار الاستمتاع برؤيتها والتقاط الصور لها.
كما يمكنك أيضًا عند التجول على قمة الجبل لاستكشافه مشاهدة وتصوير العديد من قمم جبال الألب وقمة ماترهورن أيضًا، وكذلك مجموعة الأنهار الجليدية المنتشرة في المكان، والتي منها نهر غورنيرلاسيه ثاني أكبر نهر جليدي في العالم؛ إذ يوجد العديد من منصات الرؤية من أعلى في المنطقة.
يُذكر أن مدينة زيرمات تقع على الحدود مع إيطاليا، حيث يمكن الوصول إليها من جنيف أو إنترلاكن أو أي منطقة سويسرية أخرى عبر القطار، كما يمكن أن تذهب بالسيارة العادية حتى محطة تاش آخر مكان يُسمح فيه باستعمال السيارات العادية قبل زيرمات، وبعدها اركب القطار من المحطة إليها.
وتصل الخطوط السعودية إلى جنيف وزيورخ، وحسب الأرقام فإن السعوديين يتصدرون أعداد السياح العرب في سويسرا وزيرمات على وجه الخصوص.