بالصور.. مملكة "الماترهورن" الأوروبية تفتح أبوابها للسعوديين بلا تلوث ولا ضجيج

كما يوجد في الأعلى مجموعة من المطاعم والمقاهي وقاعة سينما للترفيه ولا أجمل، بالإضافة لوجود أعلى قصر جليدي في العالم منحوت تحت 15 مترًا من الجليد، وعند السفح في الأسفل لا تنسَ زيارة أكبر وأعلى منطقة تزلج على الجليد في أوروبا، وهي مفتوحة طوال العام حتى في الصيف.