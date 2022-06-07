بعد السماح بالسفر.. ارتفاع أسعار التذاكر لإندونيسيا بنسبة 100%

من جانبه قال مدير عام وكالة الفارس الدولي محي الدين حمودة إن الطلب على السفر زاد بشكل كبير خلال الفترة القادمة وسيصل إلى أعلى مستوياته قبيل انتهاء العام الدراسي خلال الأيام القادمة مع وجود رغبة كبيرة لدى الأفراد والعائلات في السفر خلال إجازة عيد الأضحى، لا سيما أن كثيراً من العائلات لم يسافروا خارج الدولة منذ بداية جائحة كورونا، انتظارًا لرفع تعليق السفر لبعض الدول منها إندونيسيا.