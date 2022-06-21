بعد رفع الحظر.. تعرّف على رحلات الطيران السعودية إلى الوجهات التركية

كشف عدد من الناقلات الجوية في المملكة عن أعداد الرحلات الجوية إلى المدن والوجهات التركية بعد استئناف رحلاتها المباشرة إلى تركيا، وذلك بعد توقّف دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.