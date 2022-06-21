بعد رفع الحظر.. تعرّف على رحلات الطيران السعودية إلى الوجهات التركية

كشف عدد من الناقلات الجوية في المملكة عن أعداد الرحلات الجوية إلى المدن والوجهات التركية بعد استئناف رحلاتها المباشرة إلى تركيا، وذلك بعد توقّف دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.
وذكرت الخطوط الجوية السعودية أنها ستسيّر رحلات مباشرة يوميًا إلى إسطنبول العاصمة الاقتصادية والسياحية لتركيا، في حين قررت شركة طيران ناس استئناف رحلاتها المباشرة إلى تركيا ابتداءً من مطلع يوليو المقبل ليكون للخطوط السعودية 7 رحلات من الرياض وجدة وكذلك في المدينة والدمام أسبوعيًا.
فيما أكد طيران ناس أنه سيسيّر رحلات من الرياض وجدة إلى إسطنبول وطرابزون ومن الرياض فقط إلى بودروم وأنطاكيا، ليكون عدد الرحلات 6 رحلات بالإضافة إلى تسيير 14 رحلة من الخطوط التركية.
يُذكر أن وزارة الداخلية رفعت تعليق سفر المواطنين إلى كل من: أثيوبيا، وتركيا، وفيتنام، والهند، وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميًا.