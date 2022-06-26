بينها 3 عربية.. هذه أسوأ 10 مدن في العالم للعيش فيها

تصدّرت مدينة دمشق - العاصمة السورية، قائمة "أسوأ مدن العالم للعيش" لعام 2022، وفقاً لتصنيف قائمة "إيكونوميست إنتليجينس" التابع لشركة "ذا إيكونوميست" البريطانية.
ويصنف المؤشر الظروف المعيشية في 172 مدينة حول العالم، وتمّ تحديد ما يزيد على 30 عاملاً للقياس على أفضل المدن وأسوئها، منها الأمن والسلامة والتعليم والصحة والثقافة وتكلفة المعيشة والأنظمة والاستقرار والبنية التحتية والترفيه والبيئة والنظافة.
وأخذ التصنيف بعين الاعتبار ما بعد إغلاقات جائحة كورونا، والإجراءات الصحية والقانونية المتخذة في هذا الجانب لمكافحة الفيروسات والأمراض وإدارة الأزمات.
وهذه هي أسوأ 10 مدن في العالم للعيش فيها عام 2022:
1- دمشق، سوريا.
2- لاغوس، نيجيريا.
3- طرابلس، ليبيا.
4- الجزائر "العاصمة"، الجزائر.
5- كراتشي، باكستان.
6- بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة.
7- دكا، بنجلاديش.
8- هراري، زيمبابوي.
9- دوالا، الكاميرون.
10- طهران، إيران.