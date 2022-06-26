بينها 3 عربية.. هذه أسوأ 10 مدن في العالم للعيش فيها

ويصنف المؤشر الظروف المعيشية في 172 مدينة حول العالم، وتمّ تحديد ما يزيد على 30 عاملاً للقياس على أفضل المدن وأسوئها، منها الأمن والسلامة والتعليم والصحة والثقافة وتكلفة المعيشة والأنظمة والاستقرار والبنية التحتية والترفيه والبيئة والنظافة.