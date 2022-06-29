تطور جديد "إعفاء كامل" للسعوديين من تأشيرة بريطانيا مطلع عام 2023

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، لن يكونوا مطالبين بالتقدم للحصول على تأشيرة قبل زيارة بريطانيا، اعتبارًا من عام 2023.