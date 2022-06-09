تنبيه عاجل للسعوديين المتجهين إلى أوروبا في هذا الصيف: راجعوا وتأكدوا من المواعيد

واضطرت إلى إلغاء 900 رحلة مقررة للشهر المقبل داخل ألمانيا وأوروبا؛ انطلاقاً من مركزيها في فرانكفورت وميونخ، وقالت: إن الإلغاءات تسري على أيام الجمع والسبت والأحد، وأضافت أنها تعادل 5% من حجم الرحلات التي كان مخططاً لها في العطلات الأسبوعية.