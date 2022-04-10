تنبيه للسعوديين.. إجراءات جديدة بالمطارات لدخول المسافرين إلى مصر

ونوهت مصر للطيران، وهي الناقل الجوي الوطني، إلى عدة إجراءات؛ منها:

- في حالة تعديل موعد الرحلة يمكن للراكب إعادة التسجيل على المنصة الإلكترونية واسترجاع بياناته المسجلة سابقًا، كما يمكنه إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته.

- في حالة الركاب المصريين العائدين من الخارج، لا يوجد ربط بين التطبيق الإلكتروني Visit Egypt وجواز السفر الإلكتروني.

- في حالة استخراج الراكب لتذكرة السفر في المطار قبل الرحلة يمكن للراكب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، وتظهر بيانات الراكب لدى الحجر الصحي مع علامة مميزة تدل على أن له أولوية المراجعة نظرًا لضيق الوقت بين التسجيل والوصول لمصر.