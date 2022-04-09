حدث في بيت النبوة: قالت له "لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع".. هذه القصة الكاملة

كما تظهر مهارة السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث وتشكيل السرد بما يشد انتباه الرسول صلًى الله عليه وسلم، حيث تستفيض أمنا عائشة في سرد قصة إحدى عشرة امرأة مع أزواجهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع بانتباه وتركيز، حتى يقول لها في النهاية: “يا عائشة كنت لكِ كأبي زرع لأم زرع”، ويزيد مطمئنًا إياها “إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق”، فتلتقط الزوجة إشارة زوجها وترد عليها بأحسن منها: “بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع”.