حدث في بيت النبوة.. قال لها "إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك تحت نبي" .. فما القصة ؟

وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك زوجاته في حال غضب أو حزن بل كان يسعى لتطييب خاطرهن، ويبين ذلك موقف حدث مع السيدة صفية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر وكان ذلك يومها فأبطأت في المسير فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهى تبكي وتقول حملتني على بعير بطيء فجعل رسول الله يمسح بيديه عينيها ودموعها، ويسكتها.