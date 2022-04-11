حدث في بيت النبوة.. ما شبع "آل محمد" من خبز شعير يومين حتى قبض

عاش الرسول - صلى الله عليه وسلم- في بيته مثل المسلمين، وسلك مسلكًا يعلم فيه المسلمين عدم التبذير، فقد اختار لنفسه أن يعيش في تقشف وتواضع وبساطة في الطعام والشراب، فهذا خادمه "أنس" -رضي الله عنه- يصف لنا شيئًا من معيشته- صلى الله عليه وسلم- فيقول: "لم يجتمع عند النبي - صلى الله عليه وسلم- غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على الضفيف[1]". وفي رواية عن مالك بن دينار -رضي الله عنه- قال: "ما شبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف". ‏أي: اجتماع الناس.