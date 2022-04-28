حدث في بيت النبوة.. "والله ما أترك إلا ذكر اسمك مدة غضبي".. عن حب وطاعة الزوجة لزوجها

قالت عائشة -رضي الله عنها- إن رسول الله ﷺ قال: "إني لأعلم متى تكونين راضية عني، ومتى تكونين غضبانة عليّ. فقالت له: من أين تعرف ذلك؟ فقال ﷺ: إذا كنت راضية عني فإنك تقولين: لا ورب محمد، فتذكرين اسمي في قسمك، وإذا كنت غضبانة علي من وجه من الوجوه الدنيوية المتعلقة بالمعاشرة الزوجية قلت في قسمك: لا ورب إبراهيم، فتعدلين عن اسمي إلى اسم إبراهيم. قالت: نعم والله يا رسول الله، ما أترك إلا ذكر اسمك عن لساني مدة غضبي، ولكن المحبة ثابتة دائمًا في قلبي".