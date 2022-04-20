حدث في بيت النبوة.. يوم دمعت فيه عينا الرسول وحزن قلبه وقال: "آيتان لا يخسفان لموت أحد"

وتوفي إبراهيم في بني مازن عند "أم بردة" وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، وكانت وفاته سنة 10 من الهجرة، وغسَّلته "أم بردة"، وحمل من بيتها على سرير صغير، وصلى عليه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بالبقيع، وقال: "ندفنه عند فرطنا عثمان بن مظعون".