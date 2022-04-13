حكايات رمضانية.. "السوبيا" رحلتها من الهند إلى مصر ثم الحجاز لتزين موائد السعوديين كل عام

وتاريخيًّا ظهر مشروب السوبيا في أواخر الدولة الأيوبية وبداية عصر المماليك، أي منذ ما يقرب من 800 عام، وتم اختراعه في شدة الأوضاع الاقتصادية في ذلك الوقت؛ إذ كان بيت المال لا يكفى الفقراء والمحتاجين، وكانت حينها حصة الفرد من الدقيق تقل، وتزيد حصة السمن والسكر والأرز، وكانت الهند تدعم الدولة بثمار جوز الهند والتوابل؛ وهنا تمت لأول مرة صناعة السوبيا؛ فقد كان يتم تحضيرها بالقليل من الدقيق الأبيض وجوز الهند والسكر والماء.