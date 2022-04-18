حكايات رمضانية.. "اللقيمات" أم 7 أسماء .. أصلها يوناني "وطريقة عجيبة " لظهورها في الحجاز

وتوجد "اللقيمات" في دول الشرق الأوسط والبحر المتوسط وظهرت في أغلب الروايات في القرن 13 الميلادي أي ما يقارب من 700 عام ووصلت إلى الحجاز مع القوافل والحجاج حيث كانت تصنع أولاً من الطحين والسكر والخميرة ثم تغمر في الزيت المغلي وبدأت تنتشر في الحجاز منذ 100 عام وأكثر قليلاً حتى أصبحت "اللقيمات" من الحلوى الشعبية الرمضانية لدى السعوديين وتتم صناعتها الآن بإضافات جديدة منها الجبن والزعفران والشيكولاتة والفاكهة وغيرها وعادة ما تتمسك الأمهات والجدات بإعداد "اللقيمات" خاصة في المناسبات ويحرصن على طهيها بأنفسهن ويعتبرن أن السفرة الرمضانية لا تكون مكتملة إلا بوجود تلك الأطباق.