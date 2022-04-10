حكايات رمضانية.. "المسحراتي" من أذان بلال حتى القرن الحادي والعشرين.. قصص وتفاصيل

وكان المسحراتي في العصر العباسي يحمل أداة تشبه "الدف" مستخدمًا قطعة من الجلد أو الخشب، ومعه طفل أو طفلة صغيرة، معها شمعة أو مصباح؛ لتنير له طريقه، وكانت النساء تترك له على باب منازلهن قطعة نقود معدنية ملفوفة داخل ورقة، ثم يشعلن أحد أطرافها، ويلقين بها إلى المسحراتي الذي يستدل على مكان وجودها من ضوء النار؛ فيدعو لأصحاب البيت، ويقرأ الفاتحة.