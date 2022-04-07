حكايات رمضانية.. "قمر الدين.. "مشروب الملوك" الأصل صيني والشهرة سوري

ينتشر مشروب "قمر الدين" في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو في الأصل عصير ثمرة المشمش، وأشهر أنواعه "قمر الدين السوري"، وتنتشر زراعته في سوريا وجنوب تركيا ومصر وإيران.
وأطلق اسم "قمر الدين" على عصير المشمش، ويعود سبب تسميته إلى قرية "أمر الدين" الشامية، ثم تغير الاسم ليكون "قمر الدين"، وربما ذلك ما يفسر شهرة سوريا في إنتاج قمر الدين منذ القدم.
وهناك رواية أخرى ذكرت في كتب التاريخ أن موسم جني محصول المشمش تزامن مع رؤية الهلال الجديد الذي يمثل بداية شهر رمضان في العام الذي صُنع فيه "قمر الدين".
لكن هناك عدة مخطوطات صينية تثبت أن أصول المشمش تعود إلى غرب الصين وآسيا الوسطى، وربما كوريا واليابان أيضًا، وبدأت زراعته المنظمة والمكثفة في الهند سنة 3000 قبل الميلاد.
ويدعم نشأة قمر الدين الصينية، أن الموطن الأصلي للمشمش هو الصين، وكان ينبت بريًا في جبال بكين، وعُرف في الصين قبل ميلاد المسيح بألفي عام، وزرع فيما بعد في الهند وإيران واليابان.