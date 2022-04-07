حكايات رمضانية.. "قمر الدين.. "مشروب الملوك" الأصل صيني والشهرة سوري

ويدعم نشأة قمر الدين الصينية، أن الموطن الأصلي للمشمش هو الصين، وكان ينبت بريًا في جبال بكين، وعُرف في الصين قبل ميلاد المسيح بألفي عام، وزرع فيما بعد في الهند وإيران واليابان.