حكايات رمضانية.. ما أصل "السمبوسك" سيدة موائد الإفطار السعودي؟

واستطرد بالقول "نقلاً عن محمد بن يزيد المبرد في الكامل من اللغة والأدب فإن أهل الحجاز يعرفون السمبوسك منذ القرن الهجري الثاني"، مضيفًا "وجاء أيضًا في أخبار المعتصم العباسي ما نصه (وكان في بكرة كل يوم إذا وقف يتعمم يلقمه خادمه السمبوسك، فعدوا عليه إلى أن فرغ من التعميم مائة وخمسين حبة سمبوسك)"، وبتجاهل العدد ودقته يظهر ورود ذكرها في فترة عربية متقدمة جدًا.