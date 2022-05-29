رئيس مجموعة إنتركونتيننتال: المملكة نمر سياحي عملاق و6 آلاف موظف سعودي بفنادقنا حتى 2030

وأوضح "مطر" أن مجموعة الإنتركونتيننتال هي أول من أنشأت فندق خمس نجوم في الرياض منذ ما يزيد على 45 عامًا في السعودية، ونحن نعتبر المملكة أحد أهم أسواقنا الحالية لمجموعة فنادق ومنتجعات الإنتركونتيننتال في المنطقة، ويدل على ذلك محفظتنا العملاقة؛ حيث نشغل 38 فندقًا تضم أكثر من 18 ألف غرفة في الإنتركونتيننتال، و”كراون بلازا” و”فوكو”، و”هوليداي إن” و”ستايبريدج سويتس”، وحاليًّا نعمل في تطوير 22 فندقًا بأكثر من 8 آلاف غرفة إضافية.