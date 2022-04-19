شاهد.. بعد "الأطوم" البحري.. حوت نادر على شواطئ القنفذة

كما يتصف أنه حوت صغير الحجم جسمه مصقول وناعم ويبلغ الطول المتوسط لذكور حيتان بريدي نحو 12 إلى 13 متراً، بينما تكون الإناث أكبر قليلاً بنحو 13 إلى 14 متراً، وبوزن يصل إلى ما يتراوح بين 13 و15 طناً لكلا الجنسين، ويغطي جسمه جلد لونه رمادي دخاني داكن من أعلى وأبيض من أسفل، ويبلغ طول رأسه ربع طوله الإجمالي، بمقدمة مدببة خلافاً للحيتان الأخرى.