شاهد.. بعد "الأطوم" البحري.. حوت نادر على شواطئ القنفذة

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن رصده حوتاً نادراً جداً من نوع "بريدي" في مياه البحر الأحمر.
وفي تغريدة للمركز الوطني والرصد البحري على تويتر قال: "ظهر لنا حوت بريدي على بعد 60 كيلومتراً من شواطئ القنفذة أثناء صعوده للتنفس، هذه الحيتان نادرة جداً في البحر الأحمر، وتم توثيق خمسة منها خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر".
وتضم البعثة التي اكتشفت الحوت النادر سفينة الأبحاث العالمية "أوشن إكسبلورر" وسفينة الأبحاث الوطنية "العزيزي" التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".
كما تضم 126 باحث أنشطة أبحاث علمية لدراسة الحياة البحرية في البحر الأحمر، وستوفر أول مسح شامل لمناطق لم يسبق دراستها، ومن المقرر إجراء مسوحات كاملة لاكتشاف بيئة البحر الأحمر على طول سواحل المملكة على مدى 19 أسبوعًا.
ويأتي هذا الاكتشاف لحوت "بريدي" بعد يومين من توثيق حيوان "الأطوم"، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض وتقدر أعدادها في البحر الأحمر بنحو 2000 كائن.
يذكر أن حوت بريدي الذي حظي مقطع الفيديو الذي رافق اكتشافه بمشاهدات عالية يمثل الشكل الأكبر من بين مجموعة من الحيتان التي تضم شكلين مفترضين من الركوليات ويوجد في جميع أنحاء العالم بالمناطق المعتدلة الدافئة والمياه الاستوائية، وهناك أيضاً شكل ساحلي أصغر حجماً، ويحتمل وجود شكل ثالث بمنطقة المحيط الهادئ يختلف عن غيره في نمط الجمجمة.
كما يتصف أنه حوت صغير الحجم جسمه مصقول وناعم ويبلغ الطول المتوسط لذكور حيتان بريدي نحو 12 إلى 13 متراً، بينما تكون الإناث أكبر قليلاً بنحو 13 إلى 14 متراً، وبوزن يصل إلى ما يتراوح بين 13 و15 طناً لكلا الجنسين، ويغطي جسمه جلد لونه رمادي دخاني داكن من أعلى وأبيض من أسفل، ويبلغ طول رأسه ربع طوله الإجمالي، بمقدمة مدببة خلافاً للحيتان الأخرى.