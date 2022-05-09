صور قبل الانطلاق.. "الجناح السعودي" في سوق السفر العربي.. الكل ينتظر مفاجآت الافتتاح

كما يستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري أنزيريلو، خلال مشاركته في إحدى الجلسات العلمية، المقومات التراثية والثقافية والتاريخ العريق لأرض الملوك والأبطال، إضافة إلى الأنظمة الحديثة والإصلاحات التشريعية الكبيرة التي نفذتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية في المجال السياحي والاقتصادي بوجه عام؛ وهو ما أسهم في جذب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم؛ سعيًا للاستفادة من الامتيازات التي تقدّمها الهيئة للمطورين والبنية التحتية الفريدة لخدمة مشروعاتهم السياحية والاقتصادية المستقبلية في الدرعية التاريخية.