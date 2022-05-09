صور قبل الانطلاق.. "الجناح السعودي" في سوق السفر العربي.. الكل ينتظر مفاجآت الافتتاح

يُفتتح بعد ساعتين الجناحُ السعودي في سوق السفر العربي بمشاركة الهيئة السعودية للسياحة، وعلى مدى 4 أيام بمركز دبي التجاري العالمي، وهو الحدث العالمي الأبرز في قطاع السفر والسياحة بالشرق الأوسط.
وتكشف الصور التي التقطتها "سبق"، الافتتاح الذي ينطلق في تمام الساعة ١١ بتوقيت دبي.. ويقدم جناح الهيئة السعودية للسياحة، بمشاركة العديد من العلامات التجارية والشركاء في صناعة السياحة بالمملكة، لمحاتٍ مضيئة عن الكنوز والوجهات والمعالم والتجارب السياحية عبر الأجنحة المتنوعة التي تنطلق في رحلة تفاعلية ملهمة نحو أجمل المنتجعات في البحر الأحمر، والمناطق التاريخية في مدينة الحجر بمحافظة العلا والدرعية التاريخية وغيرها؛ مسلطة الأضواء على التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي والاجتماعي.
كما يُعد هذا المعرض فرصة للالتقاء مع صناع السياحة في الشرق الأوسط والعالم؛ من الشركات والمهتمين والمستثمرين والشركاء المحتملين؛ لعرض الفرص الاستثمارية في المشاريع السياحية الكبرى والبيئة الاستثمارية المحفزة والنمو المتسارع للقطاع السياحي.
كما تشارك هيئة تطوير بوابة الدرعية بدعم وتنظيم من الهيئة السعودية للسياحة في معرض سوق السفر العربي؛ حيث تستعرض الهيئة الفرص السياحية والاستثمارية والمشاريع الاقتصادية في "جوهرة المملكة" التي تُعد أكبر وجهة ثقافية وتراثية في العالم.
وتأتي مشاركة هيئة تطوير بوابة الدرعية ضمن الجناح السعودي المشارك في معرض سوق السفر العربي، بتنظيم من الهيئة السعودية للسياحة بشكل مباشر. ضمن جهودها للتعريف بتجربتها الثرية والمتميزة في تحويل الدرعية التاريخية التي تعتبر واحدة من أهم مواقع التراث العالمي إلى وجهة سياحية واقتصادية وثقافية وفنية استثنائية لا مثيل لها.
كما يستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري أنزيريلو، خلال مشاركته في إحدى الجلسات العلمية، المقومات التراثية والثقافية والتاريخ العريق لأرض الملوك والأبطال، إضافة إلى الأنظمة الحديثة والإصلاحات التشريعية الكبيرة التي نفذتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية في المجال السياحي والاقتصادي بوجه عام؛ وهو ما أسهم في جذب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم؛ سعيًا للاستفادة من الامتيازات التي تقدّمها الهيئة للمطورين والبنية التحتية الفريدة لخدمة مشروعاتهم السياحية والاقتصادية المستقبلية في الدرعية التاريخية.