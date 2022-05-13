‬85 ألف موظف يعملون حاليًا في "طيران الإمارات"

وفي العام السابق، وبعد تسجيلها خسائر كبيرة من جراء الجائحة التي شلت قطاع الطيران، أعلنت المجموعة، مثل العديد من شركات الطيران الكبرى الأخرى، تسريح عدد كبير من العاملين.