للسعوديين.. الآن يمكنكم السفر لهذه الدول دون فحص PCR

أثبت التطعيم جدارته، وباتت الدول تعتمد عليه في كل أنحاء العالم بشكل متزايد، ومع زيادة جرعات التطعيم لأغلب السكان في العالم أعلن العديد من الدول تخفيف الإجراءات الخاصة بالسفر؛ ومنها إجراء فحص "بي سي آر" للقادمين إليها، ليستفيد السعوديون المسافرون إلى هذه الدول دون عناء فحص "بي سي آر" ومدته، والاكتفاء بشهادة التطعيم سواء جرعتان أو ثلاث جرعات.

وحتى اللحظة ألغت ما يقارب 15 دولة هذا الفحص للقادمين وهي: فرنسا، سويسرا، إسبانيا، الأرجنتين، البرتغال، النرويج، السويد، إنجلترا، مصر، الأردن، الكويت، البحرين، الإمارات، تركيا، وتونس.