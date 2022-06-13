للمنشآت الصغيرة.. تمويل سياحي يصل لـ 3 ملايين ريال في 48 ساعة.. هنا التفاصيل

ويعدّ برنامج التمويل السياحي برنامجاً تمويلياً ويوفر حلولًا بإجراءات سهلة، ومن أهم مميزاته إمكانية تقديم نماذج طلبات التمويل إلكتروني وفتح حساب إلكتروني خلال 10 دقائق وإصدار موافقة مبدئية على القرض خلال 48 ساعة، كما تلبي شروط التمويل مختلف احتياجات المستثمرين، إذ يبلغ الحد الأدنى للتمويل 50 ألف ريال سعودي وبحد أقصى 3 ملايين ريال مع فترة سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات وفترة سماح للسداد تصل إلى 6 أشهر.