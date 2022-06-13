للمنشآت الصغيرة.. تمويل سياحي يصل لـ 3 ملايين ريال في 48 ساعة.. هنا التفاصيل

وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تمويل مع البنك العربي الوطني، في إطار جهود الصندوق لتعزيز الفرص السياحية في الوجهات الرئيسية التي حددتها الإستراتيجية الوطنية للسياحة لتوفير أفضل الحلول المميزة والمنتجات التمويلية الميسرة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل صندوق التنمية السياحي والبنك العربي الوطني على تطوير آلية تمويل مدعومة ببرنامج التمويل المشترك وبقيمة تصل إلى 300 مليون ريال مع توفير كل الممكنات والدعم الاستشاري والتمويلي اللازم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع السياحة والإسهام في دعم الناتج المحلي وتوفير فرص عمل.
ويعدّ برنامج التمويل السياحي برنامجاً تمويلياً ويوفر حلولًا بإجراءات سهلة، ومن أهم مميزاته إمكانية تقديم نماذج طلبات التمويل إلكتروني وفتح حساب إلكتروني خلال 10 دقائق وإصدار موافقة مبدئية على القرض خلال 48 ساعة، كما تلبي شروط التمويل مختلف احتياجات المستثمرين، إذ يبلغ الحد الأدنى للتمويل 50 ألف ريال سعودي وبحد أقصى 3 ملايين ريال مع فترة سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات وفترة سماح للسداد تصل إلى 6 أشهر.
ويسعى الصندوق من خلال دعم أصحاب المنشآت ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم في قطاع السياحة إلى دفع عجلة نمو السياحة وإثراء التجارب المقدمة في القطاع السياحي وتعزيز العروض السياحية في الوجهات الرئيسية.