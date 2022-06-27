من أجل التواصل مع العالم.. هذا ما حدث في أول مؤتمر صحفي للسياحة السعودية في العاصمة الكورية

أعلن الحسن الدباغ، كبير مسؤولي الأسواق في الهيئة السعودية للسياحة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، أن المملكة العربية السعودية تركز على السياحة، ليس من أجل عائداتها، ولكن من أجل تحسين جودة حياة الناس والتواصل مع العالم.
وقال "الدباغ" في مؤتمر صحفي أقامته الهيئة السعودية للسياحة في سيئول، عاصمة كوريا الجنوبية، إن جلب التنوع الذي تتمتع به كل دولة إلى السعودية والسماح للأشخاص من جميع البلدان بالسفر بحرية؛ هو الهدف الأكبر للترويج لصناعة السياحة السعودية.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها الهيئة السعودية للسياحة مؤتمرًا صحفيًا منذ فتح مكتبها في كوريا الجنوبية وفقًا لوكالة يونهاب الكورية.
وقال الحسن الدباغ إن كوريا الجنوبية ستكون واحدة ضمن قائمة الدول العشر الأكثر زيارة للسعودية في عام 2030.
وتسعى الهيئة السعودية للسياحة لجذب السياح الكوريين من خلال إنشاء رحلات جوية مباشرة بين البلدين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع صناعة السفر المحلية.
وتخطط السعودية لتشغيل رحلات الخطوط الجوية السعودية من إنتشون إلى الرياض ثلاث مرات في الأسبوع ابتداءً من 16 أغسطس.
وفي المؤتمر الصحفي، وقعت السعودية مذكرات التفاهم مع تسع منظمات، بما في ذلك وكالة هانا تور للسفر وجمعية كوريا لوكلاء السفر (KATA). كما تناقش السعودية مع وكلاء السفر الكورية منتجات السفر المختلفة.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة فتحت مكتبها في كوريا الجنوبية في أغسطس من العام الماضي.