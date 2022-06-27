سياحة

من أجل التواصل مع العالم.. هذا ما حدث في أول مؤتمر صحفي للسياحة السعودية في العاصمة الكورية

"الدباغ": المملكة لا تركز على السياحة من أجل عائداتها ولكن لتحسين جودة حياة الناس