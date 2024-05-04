الاثنين.. انطلاق أكبر سوق سياحي في الشرق الأوسط.. وتوقعات بتخطي حاجز 50 ألف زائر

تنطلق فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي يوم الاثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من الاثنين 6 إلى الخميس 9 مايو 2024، ومن المقرر أن تشهد نسخة هذا العام من الحدث مشاركة أكثر من 2300 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، ومن المتوقع حضور أكثر من 41,000 زائر وربما يتجاوز العدد 50 ألفًا لأول مرة، حسب توقعات المشاركين.