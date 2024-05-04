الاثنين.. انطلاق أكبر سوق سياحي في الشرق الأوسط.. وتوقعات بتخطي حاجز 50 ألف زائر
تنطلق فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي يوم الاثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من الاثنين 6 إلى الخميس 9 مايو 2024، ومن المقرر أن تشهد نسخة هذا العام من الحدث مشاركة أكثر من 2300 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، ومن المتوقع حضور أكثر من 41,000 زائر وربما يتجاوز العدد 50 ألفًا لأول مرة، حسب توقعات المشاركين.
ويسلط المعرض الضوء على كيفية مساهمة المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء ودعم الكفاءات وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.
وأوضحت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، أن المعرض سيشهد إطلاق مجموعة متنوعة من الفعاليات موزعة على مرحلتين، مع عودة المسرح العالمي إلى جانب مسرح مستقبل سوق السفر العربي الجديد، وسيضم جدول أعمال المؤتمر، نخبة من أبرز المتحدثين الرئيسيين في الصناعة من جميع أنحاء العالم الذين سيناقشون الاتجاهات الناشئة التي تعزز من نمو قطاع السفر والسياحة.
وأضافت كورتيس أن: من أبرز الفعاليات التي تم إضافتها لسوق السفر العربي 2024، القمة الجديدة التي تركز على ريادة الأعمال التي تناقش دور شركات السفر الناشئة في اقتصاد الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على أساليبها الرائدة، منوهة إلى أن مسابقة الشركات الناشئة في سوق السفر العربي بالشراكة مع شركة “انطلاق” التابعة لمجموعة الإمارات، توفر منصة مثالية لتكريم الإمكانات الهائلة للمبتكرين في المنطقة وللعلامات التجارية لتقديم حلولهم الصناعية.
وارتفع عدد العلامات التجارية الفندقية المشاركة في سوق السفر العربي 2024، بنسبة 21% على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 58% في منتجات تقنيات السفر الجديدة المعروضة.
ويشهد الحدث ارتفاعًا طفيفًا، في جميع القطاعات الرئيسة، مع نمو سنوي في جميع المناطق بما في ذلك الشرق الأوسط بنسبة 28% وآسيا وأوروبا 34% وإفريقيا 26%.
وستظل المسؤولية البيئية في صناعة السفر والسياحة، محور التركيز الرئيس في سوق السفر العربي، بما يتماشى مع تعهد “آر إكس”، الجهة المنظمة للحدث بالاستدامة والبناء على شعار نسخة العام الماضي من المعرض، “العمل نحو تحقيق صافي الصفر”.