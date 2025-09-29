دراسات: "الريلز" و"القصص" تزاحم الراحة والمتعة.. وتوثيق الرحلات يتصدّر الدوافع

وأوضحت دراسة نُشرت في مجلة Frontiers in Psychology أن جودة المعلومات المنشورة على منصات مثل إنستغرام وتيك توك تؤثر مباشرة على نية الأفراد في السفر، مشيرة إلى أن الثقة في المصدر تُعدّ عنصرًا حاسمًا في اختيار الوجهة. كما أكدت أن الصور والفيديوهات القصيرة تتفوق في التأثير على الحملات الإعلانية التقليدية.