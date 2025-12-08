رسمياً.. مصر تنفي رفع رسوم التأشيرة وتوضح حقيقة "45 دولاراً"

وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن ما تم تداوله عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي “لا أساس له من الصحة”، مشيرة إلى أنه لم تُصدر أي قرارات تنفيذية بزيادة رسوم التأشيرات حتى الآن.