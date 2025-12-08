سياحة
رسمياً.. مصر تنفي رفع رسوم التأشيرة وتوضح حقيقة "45 دولاراً"
الحد الأعلى فقط دون تغيير فعلي.. و”السياحة” تحسم الجدل بتوضيح رسمي
في توضيح رسمي أنهى الجدل، نفت وزارة السياحة والآثار المصرية ما تم تداوله بشأن صدور قرار برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 إلى 45 دولاراً.
وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن ما تم تداوله عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي “لا أساس له من الصحة”، مشيرة إلى أنه لم تُصدر أي قرارات تنفيذية بزيادة رسوم التأشيرات حتى الآن.
وأوضحت أن التعديلات التشريعية المشار إليها في القانون رقم 175 لسنة 2025، والمتعلق بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية، تضمنت فقط تحديد الحد الأقصى لقيمة الرسوم، دون أن تشمل تطبيق أي زيادة فعلية على الرسوم الحالية المفروضة على الزائرين.