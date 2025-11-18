تقرير "هيلتون 2026": السعوديون يعيدون تعريف السفر.. وذكاء اصطناعي يوجّه اختياراتهم

رصد تقرير "هيلتون" لاتجاهات السفر لعام 2026 تحوّلًا لافتًا في سلوك المسافر السعودي، الذي أصبح أحد أكثر المسافرين تأثيرًا على مستوى العالم، متجاوزًا المفاهيم التقليدية للسياحة، ومتجهًا نحو تجارب ذات طابع شخصي وإنساني أعمق، مدفوعة بالهوية، والراحة، والانخراط الثقافي، ومسنودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.