مجددًا.. السعودية في صدارة "دول العشرين" في نمو أعداد السياح الدوليين في 2023

وواصلت المملكة إنجازاتها الدولية في مجال السياحة، حيث استقبلت المملكة حوالي 7.8 ملايين سائح دولي لجميع الأغراض خلال الربع الأول من عام 2023م الذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخياً، لتحقق نمواً بنسبة 64% مقارنة بنفس المدة من عام 2019م، وبذلك حققت المملكة المركز الثاني بين قائمة الدول الأكثر نمواً على مستوى العالم خلال المدة، وفقًا لأحدث البيانات الواردة للمنظمة من الدول.