مجددًا.. السعودية في صدارة "دول العشرين" في نمو أعداد السياح الدوليين في 2023

تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين، واحتلت الصدارة والمركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين محققةً نموًا 50% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023م، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م، وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر" الصادر عن منظمة السياحة العالمية.
وكانت المملكة قد حققت قفزة كبيرة في ترتيب الدول الأكثر استقبالًا للسياح الدوليين، لتتقدم 12 مركزًا وتصل إلى المركز 13 في عام 2022م مقارنة بالمركز 25 في عام 2019م، حيث وصل عدد السياح الدوليين القادمين إلى المملكة 16.6 مليون سائح لجميع الأغراض بعام 2022م، وذلك وفق التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية.
كما تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزًا، لتصل إلى المركز 11 بالعام 2022م، مقارنةً بالمركز 27 في عام 2019م على مستوى العالم.
وواصلت المملكة إنجازاتها الدولية في مجال السياحة، حيث استقبلت المملكة حوالي 7.8 ملايين سائح دولي لجميع الأغراض خلال الربع الأول من عام 2023م الذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخياً، لتحقق نمواً بنسبة 64% مقارنة بنفس المدة من عام 2019م، وبذلك حققت المملكة المركز الثاني بين قائمة الدول الأكثر نمواً على مستوى العالم خلال المدة، وفقًا لأحدث البيانات الواردة للمنظمة من الدول.
يذكر أن المملكة حققت في وقت سابق إنجازاً جديداً ضمن مؤشر تطوير السفر والسياحة TTDI الصادر عن منتدى الاقتصاد العالميWEF حيث قفزت عالمياً إلى المركز 33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة مقارنة بالعام 2019م.