10 آلاف سعودي في سويسرا من أجل العلاج والرعاية الصحية.. هنا التفاصيل

تصدرت سويسرا دول أوروبا، وحصدت المرتبة الأولى كأفضل نظام رعاية صحية في أوروبا، حيث تتمتع سويسرا بسمعة طيبة للتميز في مجال الرعاية الصحية.
وكان نظام الرعاية الصحية الفريد الخاص بها الذي أبرزته إمكانية الوصول والنتائج والتمويل القوي ومجال الخدمات ومدى انتشارها هي السبب في هذا الفوز.
وعرفت سويسرا بأنها وجهة رائدة لإعادة التأهيل، لتميزها بالهواء الجبلي النقي الذي له تأثير علاجي على أمراض الرئة منذ أكثر من 200 سنة، وتطورت لتصبح بلدًا للطب من الدرجة الأولى بجمالها الطبيعي البكر وهوائها النظيف وبنيتها التحتية الطبية الحديثة.
وتقوم هيئة السياحة السويسرية وممثلو القطاع الصحي بالمستشفيات والعيادات بزيارة الهيئات السعودية والمستشفيات وشركات التأمين الصحي. لتعزيز العلاقات الطبية والسياحية بين سويسرا والمملكة العربية السعودية.
سافر ما يقارب من 100 ألف سعودي إلى سويسرا في عام 2022، منهم نسبة ما بين 5%-10% اختاروا المستشفيات السويسرية للعلاج المتنوع بمختلف المدن.
ووفقًا لمؤشر الصحة في أوروبا فإن سويسرا تتميز بتدريب الأطباء المحترف والتميز بتقديم مجموعة كبيرة من العلاجات من الجراحة وأمراض النساء والتوليد إلى إعادة التأهيل والوقاية، بالإضافة إلى دقة الوقت والنظام الخاص بالخدمات الطبية ثم الخصوصية، بالإضافة إلى الرعاية الطبية الفائقة ممثلاً في مسشتفيات كلينيك الألب، وكلينيك لابريري ومستشفى جراند ريزورت باد راجاز، ومستشفى دو لا تور وعيادة إعادة التأهيل زيلشلاخت، ومستشفى زيوريخ الجامعي، وفندق فالد هوتيل هيلث والتميز الطبي.