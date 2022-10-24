10 آلاف سعودي في سويسرا من أجل العلاج والرعاية الصحية.. هنا التفاصيل

ووفقًا لمؤشر الصحة في أوروبا فإن سويسرا تتميز بتدريب الأطباء المحترف والتميز بتقديم مجموعة كبيرة من العلاجات من الجراحة وأمراض النساء والتوليد إلى إعادة التأهيل والوقاية، بالإضافة إلى دقة الوقت والنظام الخاص بالخدمات الطبية ثم الخصوصية، بالإضافة إلى الرعاية الطبية الفائقة ممثلاً في مسشتفيات كلينيك الألب، وكلينيك لابريري ومستشفى جراند ريزورت باد راجاز، ومستشفى دو لا تور وعيادة إعادة التأهيل زيلشلاخت، ومستشفى زيوريخ الجامعي، وفندق فالد هوتيل هيلث والتميز الطبي.