تجاوز 511 مليون ريال يوميًا... نمو ملحوظ لإنفاق زوار المملكة خلال النصف الأول من 2024م

أكدت وزارة السياحة تحقيق المملكة نموًا كبيرًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 8.2% مقارنةً في النصف الأول من عام 2023م، حيث بلغ إجمالي الإنفاق نحو 92.6 مليار ريال، أي ما يقارب يوميًا 511 مليون ريال مع تسجيل فائض في بند السفر يقدر بنحو 41.6 مليار ريال.