سياحة

تجاوز 511 مليون ريال يوميًا... نمو ملحوظ لإنفاق زوار المملكة خلال النصف الأول من 2024م

في وقت أشاد صندوق النقد الدولي بإنجازات قطاع السياحة وارتفاع الإنفاق لـ 92.6 مليار ريال
تجاوز 511 مليون ريال يوميًا... نمو ملحوظ لإنفاق زوار المملكة خلال النصف الأول من 2024م
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أكدت وزارة السياحة تحقيق المملكة نموًا كبيرًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 8.2% مقارنةً في النصف الأول من عام 2023م، حيث بلغ إجمالي الإنفاق نحو 92.6 مليار ريال، أي ما يقارب يوميًا 511 مليون ريال مع تسجيل فائض في بند السفر يقدر بنحو 41.6 مليار ريال.

وكانت المملكة قد حققت نموًا بنسبة 56% في أعداد السياح الدوليين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام ،2019 حيث وصل عدد السياح إلى 27.4 مليون سائح، وبذلك تصدرت مؤشر نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023.

يذكر أن صندوق النقد الدولي أشاد في تقريره الصادر في شهر سبتمبر الماضي بعد اختتام "مشاورات المادة الرابعة 2024"، بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة في المملكة، حيث سجل القطاع أعلى مستوى في عدد الزوار والإنفاق وخلق فرص العمل والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.

وزارة السياحة
صندوق النقد الدولي

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