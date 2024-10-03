تجاوز 511 مليون ريال يوميًا... نمو ملحوظ لإنفاق زوار المملكة خلال النصف الأول من 2024م

أكدت وزارة السياحة تحقيق المملكة نموًا كبيرًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 8.2% مقارنةً في النصف الأول من عام 2023م، حيث بلغ إجمالي الإنفاق نحو 92.6 مليار ريال، أي ما يقارب يوميًا 511 مليون ريال مع تسجيل فائض في بند السفر يقدر بنحو 41.6 مليار ريال.
وكانت المملكة قد حققت نموًا بنسبة 56% في أعداد السياح الدوليين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام ،2019 حيث وصل عدد السياح إلى 27.4 مليون سائح، وبذلك تصدرت مؤشر نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أشاد في تقريره الصادر في شهر سبتمبر الماضي بعد اختتام "مشاورات المادة الرابعة 2024"، بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة في المملكة، حيث سجل القطاع أعلى مستوى في عدد الزوار والإنفاق وخلق فرص العمل والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.