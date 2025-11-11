فيديو.. بينوا راكل من قمة "تورايز" بالرياض: المسافر السعودي والخليجي يقود مستقبل السفر الفاخر عالميًا

أكد بينوا راكل، رئيس العلامة التجارية العالمية للفنادق الفاخرة في مجموعة أكور، أن تحوّل "بولمان" يمثل خطوة جريئة لإعادة تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة، بما يعكس تطلعات المسافر العصري، خاصة من السعودية والإمارات ودول الخليج، الذين أصبحوا من أبرز المؤثرين في قطاع السفر البريميوم عالميًا.
وقال راكل خلال حديثه في منتدى "تورايز 2025" في الرياض، اليوم الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 11 نوفمبر 2025م: "نحن نعيد ابتكار أسلوب بولمان في التصميم والاستضافة، ونبني على إرثنا الريادي لتقديم تجربة تجمع بين الثقافة والإلهام والتبادل الإنساني."
وأضاف أن رؤية بولمان الجديدة تقوم على التبادل الثقافي والضيافة الدافئة، مشيرًا إلى إطلاق منصة Pullman xChange التي تجمع المبدعين والمسافرين لإلهام طرق جديدة للتفكير والتفاعل.
وأوضح راكل أن العلامة تتجه لتجاوز 200 فندق خلال خمس سنوات، مع أكثر من 150 فندقًا حاليًا في 40 دولة، و70 مشروعًا قيد التطوير، مؤكدًا أن بولمان تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة فندقية رائدة في فئة البريميوم.
يُذكر أن منتدى "تورايز" العالمي 2025 تنظمه وزارة السياحة السعودية، بمشاركة أكثر من 120 متحدثًا، و50 ورشة عمل، بحضور ممثلين من 150 دولة، لبحث مستقبل السياحة العالمية والاستدامة والابتكار.