فيديو.. بينوا راكل من قمة "تورايز" بالرياض: المسافر السعودي والخليجي يقود مستقبل السفر الفاخر عالميًا

أكد بينوا راكل، رئيس العلامة التجارية العالمية للفنادق الفاخرة في مجموعة أكور، أن تحوّل "بولمان" يمثل خطوة جريئة لإعادة تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة، بما يعكس تطلعات المسافر العصري، خاصة من السعودية والإمارات ودول الخليج، الذين أصبحوا من أبرز المؤثرين في قطاع السفر البريميوم عالميًا.