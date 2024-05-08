أين سافر السعوديون خارجيًّا وداخليًّا في 2024؟.. تقرير: دبي تتصدر وتَحَوُّل ملحوظ نحو جنوب آسيا

وتُظهر البيانات قفزةً إجمالية من 55% في عام 2023 إلى 62% بين المسافرين الذين يختارون شركات الطيران الاقتصادية هذا العام، وعلى مستوى السفر الدولي تم إجراء 46% من إجمالي الحجوزات هذا العام عبر شركات الطيران الاقتصادية مقارنة بـ44% في عام 2023؛ أما على مستوى السفر المحلي فقد شهدت حجوزات شركات الطيران الاقتصادية قفزةً في إجمالي نسبة الحجوزات من 68% في عام 2023 إلى 72% في عام 2024.