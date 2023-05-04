"سوق السفر".. "الذكاء الاصطناعي" يدعم الاستثمار في قطاع السياحة بمسارات جديدة

يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستدامة من أهم المؤثرات التي تقود الاستثمار في قطاع تكنولوجيا السياحة.
وتسهّل التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي تخطيط الرحلات للمسافرين، فضلًا عن أتمتة المبالغ المستردة وعمليات المكتب الخلفي وإنشاء المحتوى.
واستكشف متخصصو الابتكار خلال أيام معرض سوق السفر بدبي كيفية تأثر شركات السفر الناشئة بالرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي والمخاوف من الركود العالمي كجزء من جلسة بعنوان "اتجاهات الاستثمار الرائدة في مجال تكنولوجيا السفر".
ويقود قطاع السفر الاستثمار التوليدي في الذكاء الاصطناعي واعتماده حيث يتم الاستفادة من هذه التقنية لتحسين تجربة العملاء من خلال تسهيل تخطيط الرحلة وأتمتة عمليات الاسترداد ودعم إنشاء المحتوى.
وتعد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أيضًا محور تركيز رئيسي لقطاع تكنولوجيا السفر مع الاستثمارات المستمرة في تقارير البيانات الشفافة ووقود الطيران المستدام الذي يعمل على تعزيز نمو السياحة المسؤولة، وفي الوقت نفسه، فإن الاقتصاد المؤثر "يدفع الأعمال بعيدًا" عن وكالات السفر عبر الإنترنت، حيث تتطلع الشركات إلى استقطاب وجذب الجيل زد (Z) من خلال دمج الحجز المباشر في قنوات صانعي المحتوى.