"سوق السفر".. "الذكاء الاصطناعي" يدعم الاستثمار في قطاع السياحة بمسارات جديدة

وتعد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أيضًا محور تركيز رئيسي لقطاع تكنولوجيا السفر مع الاستثمارات المستمرة في تقارير البيانات الشفافة ووقود الطيران المستدام الذي يعمل على تعزيز نمو السياحة المسؤولة، وفي الوقت نفسه، فإن الاقتصاد المؤثر "يدفع الأعمال بعيدًا" عن وكالات السفر عبر الإنترنت، حيث تتطلع الشركات إلى استقطاب وجذب الجيل زد (Z) من خلال دمج الحجز المباشر في قنوات صانعي المحتوى.